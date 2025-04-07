Что задекларировал глава Пересыпской райадминистрации Одессы

Сергей Кондратюк. Фото: Одесский городской совет

Глава Пересыпской райадминистрации Одессы Сергей Кондратюк в 2024 году получил 661 тыс. грн зарплаты (55 тыс. в месяц). Кроме того, чиновнику выплатили 102 тыс. грн пенсии.

Об этом Новости.LIVE узнали из декларации чиновника.

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Недвижимость чиновника

В Белгороде-Днестровском Одесской области Сергей Кондратюк владеет половиной квартиры в 55,2 кв.м. Кроме того, у него в собственности здание магазина (236,8 кв.м). В Одессе чиновник арендует большую по площади квартиру (101 кв.м), в которой он и проживает.

Авто и деньги

Согласно декларации, собственной машины Сергей Кондратюк не имеет, но пользуется автомобилями BMW X4 2018 года и Tesla Model 3 2020 года выпуска. Наличными глава Пересыпской райадминистрации хранит 10 тыс. долларов и 250 тыс. гривен. Кроме того, у чиновника имеются долги: два кредита в банке в 230 тыс. долларов, которые он взял еще в 2007 и 2008 году на приобретение недвижимости.

Что известно о Сергее Кондратюке

В разные годы Сергей Кондратюк работал директором центрального Белгород-Днестровского рынка КП "Ассорти". Был членом исполкома Затоковского сельского совета и заместителем сельского головы Шабо. Руководитель Белгород-Днестровской городской организации партии "Доверяй делам". В июле 2018 года он был назначен главой Суворовской райадминистрации Одессы. В октябре 2020 года стал депутатом Одесского райсовета от партии "Доверяй делам".

Напомним, недавно мы писали о декларации Марата Королева. А также о состоянии Анны Поздняковой.