Декларація віце-мера Одеси Філатова

Олександр Філатов. Фото: Одеська міська рада

Перший заступник мера Олександр Філатов у 2024 році отримав у вигляді зарплати трохи більше 1 млн грн (87 тис. грн. на місяць). Це набагато більше, ніж він заробляв у 2023 році — 456,6 тис. грн (38 тис. грн щомісяця).

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з декларації чиновника.

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Що задекларував Філатов

Олександр Філатов у 2024 році отримав 956 тис. та 1,8 млн грн від продажу майна. Готівкою посадовець зберігає 52 тис. доларів, а на банківському рахунку він має 272,6 тис. грн. Його дружина Людмила Калашник — 70 тис. доларів та 40 тис. євро, син — 40 тис. доларів. Жінка першого віцемера від підприємницької діяльності торік заробила 653 тис. грн. Крім того, 860 тис. грн подружжя подарувало сину.

Нерухомість та авто родини

У сім'ї є вілла площею 861,6 кв. м у Крижанівці, земельні ділянки площею 500 та 1000 кв. м там же, а також чотири гектари у Троїцькому Одеського району (на березі Дністра). Дружині першого віцемера належить також 75% офісу в Одесі — 118 кв. м. Згідно з декларацією за 2024-й, сім'я пересувається на двох машинах марки LEXUS: сам Філатов — на LX 570 2013 року випуску, дружина — на RX 300 (AH) 2020-го. Цінних паперів, корпоративних прав, нематеріальних активів сім'я не декларувала. Боргів у Філатова та його дружини також немає.

Що відомо про Філатова

До 2011 року Олександр Філатов був генеральним директором державного підприємства "Центр державного земельного кадастру". Пізніше обіймав посаду першого заступника директора філії "Інфоксводоканалу" і неодноразово подавав свою кандидатуру на посаду заступника голови облдержадміністрації. Після того виконував обов'язки заступника директора департаменту комунальної власності. У березні 2021 року призначений керівником департаменту земельних ресурсів Одеської міськради. У травні 2023 року депутати затвердили його на посаду заступника міського голови (він став будівельним віцемером).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про декларацію Павла Вугельмана. А також про те, скільки одеські чиновники зберігають у криптовалюті.