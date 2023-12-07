В Одеській міській раді призначили нового віцемера — деталі

Віцемер Одеси. Фото: Медіацентр Україна

Сьогодні, 7 грудня, під час позачергової сесії Одеської міської ради обрали нового віцемера. Ним став Олександр Філатов, якого до цього призначили заступником міського голови.

Про це Новини.LIVE дізналися з засідання 26 позачергової сесії Одеської міської ради.

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Зазначимо, що раніше Філатов поєднував обовʼязки заступника мера та голови земельного департаменту. Однак зараз виконує функції лише віцемера. Раніше цю посаду обіймав Сергій Тетюхін, який вступив до лав ЗСУ.

Інші кадрові зміни у міськраді

Крім того, на сесії розглядалася заява депутатки Одеської міської ради Олександра Ковальчук про складання повноважень. Однак це рішення не було ухвалено через відсутність жінки у сесійній залі.

Нагадаємо, в одеській міській раді обрали нового очільника департаменту земельних ресурсів. Ним став Леонід Гребенюк, який замінив на посаді Олександра Філатова.

Додамо, що директорка департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталія Мостовських написала заяву про звільнення. Відповідне рішення підписав мер міста Геннадій Труханов.