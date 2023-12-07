В Одесском городском совете назначили нового вице-мера — детали

Вицемер Одессы. Фото: Медиацентр Украина

Сегодня, 7 декабря, во время внеочередной сессии Одесского городского совета избрали нового вице-мера. Им стал Александр Филатов, которого до этого назначили заместителем городского головы.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания 26-й внеочередной сессии Одесского городского совета.

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Отметим, что ранее Филатов совмещал обязанности заместителя мэра и главы земельного департамента. Однако сейчас выполняет функции только вице-мера. Ранее эту должность занимал Сергей Тетюхин, вступивший в ряды ВСУ.

Другие кадровые изменения в горсовете

Кроме того, на сессии рассматривалось заявление депутата Одесского городского совета Александры Ковальчук о сложении полномочий. Однако это решение не было принято из-за отсутствия женщины в сессионном зале.

Напомним, в одесском городском совете избрали нового главу департамента земельных ресурсов. Им стал Леонид Гребенюк, заменивший в должности Александра Филатова.

Добавим, что директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских написала заявление об увольнении. Соответствующее решение подписал мэр города Геннадий Труханов.