В Одесском городском совете назначили нового вице-мера — детали
Сегодня, 7 декабря, во время внеочередной сессии Одесского городского совета избрали нового вице-мера. Им стал Александр Филатов, которого до этого назначили заместителем городского головы.
Об этом Новини.LIVE узнали с заседания 26-й внеочередной сессии Одесского городского совета.
Отметим, что ранее Филатов совмещал обязанности заместителя мэра и главы земельного департамента. Однако сейчас выполняет функции только вице-мера. Ранее эту должность занимал Сергей Тетюхин, вступивший в ряды ВСУ.
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Кроме того, на сессии рассматривалось заявление депутата Одесского городского совета Александры Ковальчук о сложении полномочий. Однако это решение не было принято из-за отсутствия женщины в сессионном зале.
Напомним, в одесском городском совете избрали нового главу департамента земельных ресурсов. Им стал Леонид Гребенюк, заменивший в должности Александра Филатова.
Добавим, что директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских написала заявление об увольнении. Соответствующее решение подписал мэр города Геннадий Труханов.
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