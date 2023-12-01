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Кадрові зміни в Одесі — у міськраді обрали очільника земельного департаменту

1 грудня 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Кадрові зміни в Одесі — у міськраді обрали очільника земельного департаменту
Будівля одеської мерії. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В одеській міській раді обрали нового очільника департаменту земельних ресурсів. Ним став Леонід Гребенюк, який замінив на посаді Олександра Філатова.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.  

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У розпорядженні зазначено, що новому очільнику департаменту призначили надбавку у розмірі 50% від посадового окладу. 

"Присвоїти Гребенюку Л.С. 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування та встановити йому надбавку у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268", — йдеться у розпорядженні. 

Що відомо про Леоніда Гребенюка

Раніше чиновник обіймав посаду начальника управління державного контролю за використанням та охороною земель у Департаменті земельних ресурсів. Також відомо, що у 2017 році він був першим заступником голови Лиманської РДА Одеської області. 

Кадрові зміни у міськраді

Нагадаємо, депутатка Одеської міської ради Олександра Ковальчук склала свої повноваження. Наразі відомо, що відповідну заяву вже підписано головою фракції Вадимом Мороховським. 

Також ми писали, що перший заступник Одеського міського голови Сергій Тетюхін вирішив стати до лав ЗСУ. На сесії депутати проголосували за виведення віцемера зі складу виконавчого комітету.

Додамо, стало відомо, що директорка департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталія Мостовьских написала заяву про звільнення. Відповідне рішення підписав мер міста Геннадій Труханов.

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