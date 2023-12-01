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Кадровые изменения в Одессе — в горсовете избрали главу земельного департамента

1 декабря 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Кадровые изменения в Одессе — в горсовете избрали главу земельного департамента
Здание одесской мэрии. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В одесском городском совете избрали нового главу департамента земельных ресурсов. Им стал Леонид Гребенюк, заменивший в должности Александра Филатова.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В распоряжении отмечено, что новому главе департамента назначили надбавку в размере 50% от должностного оклада.

"Присвоить Гребенюку Л.С. 9 ранг должностного лица местного самоуправления и установить ему надбавку в размере 50 процентов должностного оклада с учетом надбавки за ранг и надбавки за выслугу лет в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 9 марта 2006 г. № 268", — говорится в распоряжении.

Что известно о Леониде Гребенюке

Ранее чиновник занимал должность начальника управления государственного контроля над использованием и охраной земель в Департаменте земельных ресурсов. Также известно, что в 2017 году он являлся первым заместителем председателя Лиманской РГА Одесской области.

Кадровые изменения в горсовете

Напомним, депутат Одесского городского совета Александра Ковальчук сложила свои полномочия. Пока известно, что соответствующее заявление уже подписано главой фракции Вадимом Мороховским.

Также мы писали, что первый заместитель Одесского городского головы Сергей Тетюхин решил стать в ряды ВСУ. На сессии депутаты проголосовали за вывод вице-мера из состава исполнительного комитета.

Добавим, стало известно, что директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских написала заявление об увольнении. Соответствующее решение подписал мэр города Геннадий Труханов.

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