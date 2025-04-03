Що задекларував віцемер Одеси Павло Вугельман

Павло Вугельман. Фото: Федерація баскетболу України

Віцемер Одеси Павло Вугельман протягом 2024 року заробив майже мільйон гривень. Крім того, отримав чимало коштів від здачі в оренду нерухомості та як подарунки від батьків.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з декларації чиновника.

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Віцемер Павло Вугельман заробив у 2024 році 995 тисяч гривень (83 тисячі гривень на місяць). Крім того, він отримав 420 тисяч гривень від надання в оренду нерухомого майна. Ще стільки ж чиновникові подарував його батько Володимир. Готівку посадовець не зберігає, але на його рахунку в банку 13,8 тисяч гривень і 692 долари. Боргів та корпоративних прав у нього немає, як немає і машини (торік декларував Land Rover дружини Вікторії, але пара розійшлася).

Нерухомість віцемера

Павло Вугельман також має дві квартири в Одесі: одна — маленька, площею 39 кв. м, а друга — 201 кв. м. Співвласником крупнішої житлової площі є його матір Людмила. Додамо, що у 2023-му у посадовця була зарплата всього 46,5 тисячы гривень на місяць, але його батьки дали рівно стільки ж, як у 2024-му — по 420 тисяч.

Павло Вугельман

У 2008 році Павло Вугельман був директором компанії з експлуатації будівель та споруд ТОВ "Морський Бізнес-Центр". З 2010 року став депутатом Одеської міської ради VI скликання. Є головою постійної комісії з планування, бюджету та фінансів. У 2012 році отримав посаду голови ради директорів групи підприємств ТОВ "МБЦ". Крім того, є радником фінансів відділення страхової компанії "AXA Group" у Франції. У лютому 2016 році був призначений заступником міського голови Одеси.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки одеські чиновники задекларували криптовалюти. А також про декларацію миколаївського міського голови.