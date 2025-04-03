Что задекларировал вице-мэр Одессы Павел Вугельман

Павел Вугельман. Фото: Федерация Баскетбола Украины

Вице-мэр Одессы Павел Вугельман в течение 2024-го года заработал почти миллион гривен. Кроме того, получил немало средств от сдачи в аренду недвижимости и в качестве подарков от родителей.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из декларации чиновника.

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Вице-мэр Павел Вугельман заработал в 2024 году 995 тысяч гривен (83 тысячи гривен в месяц). Кроме того, он получил 420 тыс. грн от предоставления в аренду недвижимого имущества. Еще столько же чиновнику подарил его отец Владимир. Наличные заместитель мэра не хранит, но на его счету в банке находятся 13,8 тыс. грн и 692 долларов. Долгов и корпоративных прав у него нет, как нет и машины (в прошлом году декларировал Land Rover жены Виктории, но пара разошлась).

Недвижимость вице-мэра

Павел Вугельман также имеет две квартиры в Одессе: одна — маленькая, площадью 39 кв. м, а вторая — 201 кв. м. Совладельцем более крупной жилой площади является его мать Людмила. Добавим, что в 2023-м у чиновника была зарплата всего 46,5 тыс грн в месяц, но его родители дали ровно столько же, как в 2024-м — по 420 тысяч.

Павел Вугельман

В 2008 году Павел Вугельман был директором компании по эксплуатации зданий и сооружений ООО "Морской Бизнес-Центр". С 2010 года стал депутатом Одесского городского совета VI созыва. Является председателем постоянной комиссии по планированию, бюджету и финансам. В 2012 году получил должность председателя совета директоров группы предприятий ООО "МБЦ". Кроме того, является советником финансов отделения страховой компании "AXA Group", во Франции. В феврале 2016 году был назначен заместителем городского головы Одессы.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько одесские чиновники задекларировали криптовалюты. А также о декларации Николаевского городского головы.