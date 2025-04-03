Скільки посадовці Одещини задекларували крипти

Криптовалюта на клавіатурі. Фото ілюстративне: freepik

Одещина на шостому місці серед регіонів за кількістю посадовців, які декларують криптовалюту. Лідирує Київ та область — 582 та 185 чиновників з активами у крипті, на Одещині ж їх 117.

Про це повідомляють журналісти видання Опендатабот.

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Рейтинг за регіонами

На Харківщині ж крипту задекларували 172 держслужбовці, а на Дніпропетровщині — 167. Замикає п’ятірку Львівщина — 133 декларанти з криптовалютою. У дослідженні йдеться, що найчастіше посадовці декларують криптодолари Tether (802 держслужбовця), Bitcoin (731) та Ethereum (713).

Інфографіка посадовців з криптою. Фото: скриншот

Хто задекларував найбільше

Найбільше криптовалюти в країні задекларував голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики Олег Бондаренко. На його рахунку 80 BTC (близько 279,4 млн гривень в еквіваленті). У категорії ефіріуму (ETH) лідером став депутат Сергій Майзель — він володіє 200 токенами, еквівалентними 15,5 млн гривень. Рекорд за кількістю криптодоларів належить начальнику департаменту Офісу Генерального прокурора Віталію Бровку — у його декларації фігурує 847 908 USDT, що оцінюється у 35 млн гривень.

Втрачена крипта

Є й посадовці, які втратили доступ до своїх мільйонних криптоактивів. Рекордну суму серед українських посадовців втратив заступник Голови Державної служби геології та надр України Роман Сарамага: 380.95 біткоїнів або близько 1.33 млрд грн в гривневому еквіваленті. Ще до 1 800 одиниць ефіріума або понад 140 млн грн втратив доступ депутат з Одещини Ігор Осипов.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про депутата міськради, якого підозрюють у незаконному збагаченні. А також про декларацію мера Миколаєва.