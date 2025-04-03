НАЗК підозрюють одеського депутата Матвєєва

Олександр Матвєєв. Фото: my.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявили у депутата Одеської міської ради Олександра Матвєєва ознаки незаконного збагачення. Посадовець із сім'єю придбав необґрунтовані активи більш ніж на 81,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

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Що виявило НАЗК

В результаті моніторингу доходів Олександра Матвєєва НАЗК встановило, що протягом 2021–2024 років депутат, члени його сім’ї та пов’язані з ним фізичні особи набули у власність необґрунтовані активи на понад 81,7 млн грн. Йдеться про:

нежитлові приміщення в Одесі вартістю 14,9 млн грн та 1,5 млн грн;

квартири в Одесі вартістю 7,2 млн грн;

100% статутного капіталу приватного підприємства вартістю майже 12 млн грн;

автомобіль Mercedes-Benz S400 CDI 2021 року випуску вартістю 5,4 млн грн;

будинок та земельна ділянка в Королівстві Іспанія вартістю 40,7 млн грн.

Дані про це майно є і в декларації посадовця. Встановлено, що Матвєєв та члени його сім’ї не мали фінансової можливості для придбання вищезазначених активів за рахунок законних доходів.

Привласнення нерухомості

З 2010 року депутат є членом постійної комісії з питань комунальної власності, що передбачає отримання інформації про наявні в Одесі об’єкти нерухомості та бере участь у прийнятті рішень щодо їх приватизації. За даними НАЗК, Матвєєв через неприбуткову громадську організацію, що здійснює захист інвалідів, привласнив нежитлове приміщення в Одесі. Кошти для оплати за нього ГО отримала від довіреної особи депутата у вигляді безвідсоткової позики.

Олександр Матвєєв

З 2015 року депутат Одеської міської ради 7 скликання від Політичної партії "Довіряй ділам".Член постійної комісії з питань комунальної власності. З 2012 року і по сьогодні керівник ПП "Мебельний дім "Арка". У 2010-2015 роках — депутат Одеської міської ради 6 скликання за списком "Партії регіонів". Голова правління ВАТ "Іподром" та президент благодійного фонду "Регіон". З травня 2024 року знаходиться поза межами країни.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про декларацію Труханова. А також про вирок депутатці з Миколаєва.