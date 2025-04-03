НАПК подозревают одесского депутата Матвеева

Александр Матвеев. Фото: my.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило у депутата Одесского городского совета Александра Матвеева признаки незаконного обогащения. Чиновник с семьей приобрел необоснованные активы более чем на 81,7 миллиона гривен.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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Что обнаружило НАПК

В результате мониторинга доходов Александра Матвеева НАПК установило, что в течение 2021-2024 годов депутат, члены его семьи и связанные с ним физические лица приобрели в собственность необоснованные активы на более 81,7 млн грн. Речь идет о:

нежилых помещениях в Одессе стоимостью 14,9 млн грн и 1,5 млн грн;

квартирах в Одессе стоимостью 7,2 млн грн;

100% уставного капитала частного предприятия стоимостью почти 12 млн грн;

автомобиле Mercedes-Benz S400 CDI 2021 года выпуска стоимостью 5,4 млн грн;

доме и земельном участке в Королевстве Испания стоимостью 40,7 млн грн.

Данные об этом имуществе есть и в декларации чиновника. Установлено, что Матвеев и члены его семьи не имели финансовой возможности для приобретения вышеупомянутых активов за счет законных доходов.

Присвоение недвижимости

С 2010 года депутат является членом постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, что предполагает получение информации об имеющихся в Одессе объектах недвижимости и участвует в принятии решений по их приватизации. По данным НАПК, Матвеев через неприбыльную общественную организацию, осуществляющую защиту инвалидов, присвоил нежилое помещение в Одессе. Средства для оплаты за него ОО получила от доверенного лица депутата в виде беспроцентного займа.

Александр Матвеев

С 2015 года депутат Одесского городского совета 7 созыва от Политической партии "Доверяй делам" Член постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности. С 2012 года и по сей день руководитель ЧП "Мебельный дом "Арка". В 2010-2015 годах — депутат Одесского городского совета 6 созыва по списку "Партии регионов". Глава правления ОАО "Ипподром" и президент благотворительного фонда "Регион". С мая 2024 года находится за пределами страны.

Напомним, недавно мы писали о декларации Труханова. А также о приговоре депутату из Николаева.