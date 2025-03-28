Декларація Труханова - майже 1,5 мільйони гривень

Геннадій Трханов. Фото: Віталий Носач, РБК-Україна

Мер Одеси Геннадій Труханов задекларував 1 млн. 359 тис. грн. доходів за 2024 рік. Це майже вдвічі більше, ніж у 2023 році (менше ніж 300 тисяч).

Про це ми дізналися з декларації міського голови.

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Задеклароване майно

Разом зарплата Геннадія Труханова становила за 2024 рік 1 млн 116,5 тис. грн. Попри цей дохід, ще 243 тис. грн мер заробив на здачі в оренду нерухомості. На банківських рахунках наш міський голова вказав 987 тис. грн., 2,5 тис. доларів та 27,6 тис. євро. Крім того, в декларації йдеться про 139,7 тис. грн та 167 тис. доларів готівкою.

Нерухомість та годинники

Очільник Одеси, як і раніше, володіє квартирою площею 131,8 кв. в обласному центрі, а у спільній з мамою власності — житловий будинок на 252,4 кв. м. Крім того, в декларації йдеться і про земельну ділянку у 681 кв. м у Івано-Франківську. Колекція елітних годинників мера складається з наступних брендів: Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet та A. Lange & Sohne.

Мати мера

Мати Геннадія Труханова має 42,4 тис. грн. на банківських рахунках. А готівкою — 612,6 тис. грн. і 502,8 тисячі доларів. Крім того, Марія Труханова володіє земельною ділянкою площею майже 27 гектарів у Вінницької області.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про декларацію зама голови Одеської ОВА. А також про вирок депутатці з Миколаєва.