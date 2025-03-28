Декларация Труханова - почти 1,5 миллиона гривен

Геннадий Трханов. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Мэр Одессы Геннадий Труханов задекларировал 1 млн. 359 тыс. грн. доходов за 2024 год. Это почти вдвое больше, если сравнивать с 2023-м годом.

Об этом мы узнали из декларации городского головы.

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Задекларированное имущество

Итого зарплата Геннадия Труханова составила за 2024 год 1 млн 116,5 тыс. грн. Несмотря на этот доход, еще 243 тыс. грн мэр заработал на сдаче в аренду недвижимости. На банковских счетах наш городской голова указал 987 тыс. грн, 2,5 тыс. долларов и 27,6 тыс. евро. Кроме того, в декларации говорится о 139,7 тыс. грн и 167 тыс. долларов наличными.

Недвижимость и часы

Глава Одессы по-прежнему владеет квартирой площадью 131,8 кв. в областном центре, а в совместной с мамой собственности — жилой дом на 252,4 кв. м. Кроме того, в декларации говорится и о земельном участке в 681 кв. м в Ивано-Франковске. Коллекция элитных часов мэра состоит из следующих брендов: Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet и A. Lange & Sohne.

Мать мэра

Мать Геннадия Труханова имеет 42,4 тыс. грн. на банковских счетах. А наличными — 612,6 тыс. грн. и 502,8 тысячи долларов. Кроме того, Мария Труханова владеет земельным участком площадью почти 27 гектаров в Винницкой области.

Напомним, недавно мы писали о декларации зама главы Одесской ОГА. А также о приговоре депутату из Николаева.