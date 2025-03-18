Назначили главу порта Черноморск в Одесской области

В порту Черноморск на Одесчине новый руководитель — кто им стал
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба назначил нового руководителя "Морского торгового порта Черноморск". Им оказался предприниматель Вячеслав Безрук.
Об этом мы узнали из декларации чиновника.
Назначение директора порта
Вячеслава Безрука назначили на должность директора порта Черноморск на срок, который не превышает срок действия военного положения и трех месяцев после его прекращения. Эту кандидатуру уже согласовал Кабинет Министров Украины. До него обязанности главы предприятия временно исполнял Вячеслав Глазун.
Что Безрук указал в декларации
В декларации кандидата на должность главы порта Вячеслав Безрук указал, что владеет девятью земельными участками в селе Козары Черниговской области общей площадью 10 тысяч 26 квадратных метров. Ездит он на автомобиле Land Rover Range Rover 2019 года выпуска, который его жена приобрела в 2024 году. Наличными чиновник хранит 20 тысяч долларов США. Доходом стали заработные платы в акционерных обществах "Укргаздобыча" — 116 тысяч 851 гривна и "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" — 257 тысяч 335 гривен.
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