Назначили главу порта Черноморск в Одесской области

Порт Черноморск. Фото: Ukrainian Shipping Magazine

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба назначил нового руководителя "Морского торгового порта Черноморск". Им оказался предприниматель Вячеслав Безрук.

Об этом мы узнали из декларации чиновника.

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Вячеслава Безрука назначили на должность директора порта Черноморск на срок, который не превышает срок действия военного положения и трех месяцев после его прекращения. Эту кандидатуру уже согласовал Кабинет Министров Украины. До него обязанности главы предприятия временно исполнял Вячеслав Глазун.

Что Безрук указал в декларации

В декларации кандидата на должность главы порта Вячеслав Безрук указал, что владеет девятью земельными участками в селе Козары Черниговской области общей площадью 10 тысяч 26 квадратных метров. Ездит он на автомобиле Land Rover Range Rover 2019 года выпуска, который его жена приобрела в 2024 году. Наличными чиновник хранит 20 тысяч долларов США. Доходом стали заработные платы в акционерных обществах "Укргаздобыча" — 116 тысяч 851 гривна и "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" — 257 тысяч 335 гривен.

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