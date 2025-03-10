Обрали очільника департаменту архітектури Одеської міськради

Надія Новікова. Фото: Надія Новікова у facebook

В мерії призначили виконувача обов'язків очільника департамента архітектури та містобудування замість Марата Касімова. Цю посаду обійняла Надія Новікова, яка керувала земресурсами Одеси.

Інформацію про це поширюють у ЗМІ.

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Нагадаємо, очільника департаменту "земресурсів" Марата Касімова нещодавно затримали правоохоронці. За даними слідства, посадовець вимагав 2000 доларів США у представника комерційної структури за видачу дозволу на виконання будівельних робіт. За ці кошти він обіцяв не чинити перешкод підприємцю та забезпечити отримання необхідних документів. Чиновника затримали під час одержання обумовленої суми неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від обійманої посади.

Чим відома Надія Новікова

Надія Новікова раніше обіймала посаду заступника директора департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради. А з 11 грудня минулого року очолила підрозділ. До неї керівником земресурсів був Олександр Філатов, перший заступник міського голови.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про звільнення Віктора Кузнєцова. А також про нового почесного громадянина Одеси.