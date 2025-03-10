Избрали главу департамента архитектуры Одесского горсовета

Надежда Новикова. Фото: Надежда Новикова в facebook

В мэрии назначили исполняющего обязанности главы департамента архитектуры и градостроительства вместо Марата Касимова. Эту должность заняла Надежда Новикова, которая руководила земресурсами Одессы.

Информацию об этом распространяют в СМИ.

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Новый руководитель

Напомним, главу департамента "земресурсов" Марата Касимова недавно задержали правоохранители. По данным следствия, чиновник требовал 2000 долларов США у представителя коммерческой структуры за выдачу разрешения на выполнение строительных работ. За эти средства он обещал не препятствовать предпринимателю и обеспечить получение необходимых документов. Чиновника задержали во время получения оговоренной суммы неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения его от занимаемой должности.

Чем известна Надежда Новикова

Надежда Новикова ранее занимала должность заместителя директора департамента земельных ресурсов Одесского городского совета. А с 11 декабря прошлого года возглавила подразделение. До нее руководителем земресурсов был Александр Филатов, первый заместитель городского головы.

Напомним, недавно мы писали об увольнении Виктора Кузнецова. А также о новом почетном гражданине Одессы.