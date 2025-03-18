Призначили очільника порту Чорноморськ на Одещині

Порт Чорноморськ. Фото: Ukrainian Shipping Magazine

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба призначив нового очільника "Морського торгівельного порту Чорноморськ". Ним виявився підприємець В'ячеслав Безрук.

Про це ми дізналися з декларації чиновника.

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Призначення директора порту

В'ячеслава Безрука призначили на посаду директора порту Чорноморськ на строк, який не перевищує строк дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення. Цю кандидатуру вже погодив Кабінет Міністрів України. До нього обов'язки очільника підприємства тимчасово виконував Вячеслав Глазун.

Що Безрук вказав в декларації

У декларації кандидата на посаду очільника порту В'ячеслав Безрук вказав, що володіє дев'ятьма земельними ділянками у селі Козари Чернігівської області загальною площею 10 тисяч 26 квадратних метрів. Їздить він на автомобілі Land Rover Range Rover 2019 року випуску, який його дружина придбала у 2024 році. Готівкою чиновник зберігає 20 тисяч доларів США. Доходом стали заробітні платні в акціонерних товариствах "Укргазвидобування" — 116 тисяч 851 гривня та "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту"— 257 тисяч 335 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про призначення виконуючого обов'язки головного архітектора Одеси. А також про звільнення Віктора Кузнєцова.