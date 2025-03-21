Кормышкиной и ее мужу вынесли приговор - детали

Ирина Кормышкина. Фото: Facebook / Ирина Кормышкина

ВАКС принял решение в отношении николаевского депутата Ирины Кормышкиной и ее мужа Юрия — обоим назначен условный срок в 5 лет и штраф в 68 тысяч гривен. Приговор вынесли после заключения соглашения о признании вины

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура.

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Подробности дела

Суд признал бывшую народную депутатку Украины виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366-2, ч. 1 368-5 УК Украины (декларирование недостоверной информации). А ее мужа по ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (недостоверное декларирование и отмывание денег). Согласно решению, обоим фигурантам в течение двух лет запрещается занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления. Кормышкина также обязана перечислить в госбюджет 20 млн грн. Кроме того, женщина заключила соглашение с прокуратурой, пообещав передать 1 млн грн на нужды ВСУ.

Чем известна Ирина Кормышкина

Ирина Кормышкина — бывший член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по вопросам тарифного регулирования. Недавно она получила подозрение от НАБУ относительно незаконного обогащения. А именно — народный депутат приобрела в собственность активы на сумму более 20 млн грн. Также в декларации не указала данные о доме и двух земельных участках. 21 февраля 2025 года женщина подала в отставку.

Напомним, мы уже писали о вручении подозрения Кормышкиной. А также о заочном аресте одесского депутата.