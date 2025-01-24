НАБУ объявило о подозрении мужу нардепа Ирины Кормышкиной

Супруги Ирина и Юрий Кормышкины. Фото: Instagram нардепа

Супругу народного депутата Украины объявили подозрение за легализацию незаконно полученного имущества и недекларирование недвижимости. Супруги пытались скрыть роскошное владение в Одесской области, которое приобрели за средства, существенно превышающие законные доходы депутата.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Читайте также:

По информации следствия, речь идет о Юрии Кормышкине, который был депутатом Николаевского областного совета нескольких созывов, но недавно досрочно сложил свои полномочия, заявив о "проблемах со здоровьем". Кроме того, мужчина занимается аграрным бизнесом.

Что известно о схеме

В 2021-2022 годах Ирина Кормышкина получила более 20 млн грн, значительно превышая свои официальные доходы. Эти деньги она передала мужу в виде займа, за которые он приобрел имение в Одесской области. Однако в своих декларациях за 2023 год они "забыли" указать не только этот дом, но и два земельных участка, находившихся в их пользовании.

Правоохранители считают, что это только начало громкого дела, и следствие продолжает разоблачать все детали их незаконной деятельности.

Напомним, Ирину Кормышкину взяли на поруки начальник Николаевской ОВА Виталий Ким и народный депутат Давид Арахамия.

Также мы писали, что депутат является одной из крупнейших землевладельцев в Верховной Раде.