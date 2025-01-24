Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Мужу нардепа из Николаева объявили о подозрении — причина arrow

Мужу нардепа из Николаева объявили о подозрении — причина

24 января 2025 20:02
Рвачова Анастасия - редактор
НАБУ объявило о подозрении мужу нардепа Ирины Кормышкиной
Супруги Ирина и Юрий Кормышкины. Фото: Instagram нардепа
Рвачова Анастасия - редактор

Супругу народного депутата Украины объявили подозрение за легализацию незаконно полученного имущества и недекларирование недвижимости. Супруги пытались скрыть роскошное владение в Одесской области, которое приобрели за средства, существенно превышающие законные доходы депутата.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Читайте также:

По информации следствия, речь идет о Юрии Кормышкине, который был депутатом Николаевского областного совета нескольких созывов, но недавно досрочно сложил свои полномочия, заявив о "проблемах со здоровьем". Кроме того, мужчина занимается аграрным бизнесом. 

Что известно о схеме

В 2021-2022 годах Ирина Кормышкина получила более 20 млн грн, значительно превышая свои официальные доходы. Эти деньги она передала мужу в виде займа, за которые он приобрел имение в Одесской области. Однако в своих декларациях за 2023 год они "забыли" указать не только этот дом, но и два земельных участка, находившихся в их пользовании.

Правоохранители считают, что это только начало громкого дела, и следствие продолжает разоблачать все детали их незаконной деятельности.

Напомним, Ирину Кормышкину взяли на поруки начальник Николаевской ОВА Виталий Ким и народный депутат Давид Арахамия.

Также мы писали, что депутат является одной из крупнейших землевладельцев в Верховной Раде.

Одесса НАБУ недвижимость Николаев Николаевская область местные депутаты народные депутаты имущество

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:24 Пидручный вошел в топ-5 этапа Кубка мира в Антхольце

20:08 На помощь ВСУ потратили 2 млрд — Садовый представил годовой отчет

20:02 Мужу нардепа из Николаева объявили о подозрении — причина

20:00 Забронированный в розыске — когда это возможно

19:48 Подробности крушения танкеров РФ в море — подвела герметичность

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:34 Непогода во Львове — горожан призывают быть осторожными завтра

19:23 В ЕС заработает новый финмониторинг — кого коснутся изменения

19:21 Киевстар нацелился купить Uklon — в какую стоимость оценивают

Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

19:15 Метро на Троещину — Бахматов поразил суммой расходов на проект

20:24 Пидручный вошел в топ-5 этапа Кубка мира в Антхольце

20:08 На помощь ВСУ потратили 2 млрд — Садовый представил годовой отчет

20:02 Мужу нардепа из Николаева объявили о подозрении — причина

20:00 Забронированный в розыске — когда это возможно

19:48 Подробности крушения танкеров РФ в море — подвела герметичность

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:34 Непогода во Львове — горожан призывают быть осторожными завтра

19:23 В ЕС заработает новый финмониторинг — кого коснутся изменения

19:21 Киевстар нацелился купить Uklon — в какую стоимость оценивают

19:15 Метро на Троещину — Бахматов поразил суммой расходов на проект

19:02 Долги за коммуналку — за какую сумму конфискуют жилье в 2025 году

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать