НАБУ оголосило про підозру чоловіки нардепки Ірини Кормишкіної

Подружжя Ірини та Юрія Кормишкіни. Фото: Instagram нардепки

Чоловіку народної депутатки України оголосили підозру за легалізацію незаконно отриманого майна і недекларування нерухомості. Подружжя намагалося приховати розкішне володіння на Одещині, яке придбали за кошти, що суттєво перевищували законні доходи депутатки.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

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За інформацією слідства, йдеться про Юрія Кормишкіна, який був депутатом Миколаївської обласної ради кількох скликань, але нещодавно достроково склав свої повноваження, заявивши про "проблеми зі здоров'ям". Крім того, чоловік займається аграрним бізнесом.

Що відомо про схему

У 2021-2022 роках Ірина Кормишкіна отримала понад 20 млн грн, значно перевищуючи свої офіційні доходи. Ці гроші вона передала чоловікові у вигляді позики, за які він придбав маєток на Одещині. Проте у своїх деклараціях за 2023 рік вони "забули" вказати не лише цей будинок, а й дві земельні ділянки, що перебували у їхньому користуванні.

Правоохоронці вважають, що це лише початок гучної справи, і слідство продовжує викривати всі деталі їхньої незаконної діяльності.

Нагадаємо, Ірину Кормишкіну взяли на поруки начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та народний депутат Давид Арахамія.

Також ми писали, що депутатка є однією з найбільших землевласників у Верховній Раді.