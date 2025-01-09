Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Миколаївській депутатці оголосили нову підозру — деталі arrow

Миколаївській депутатці оголосили нову підозру — деталі

9 січня 2025 17:51
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Скандальній депутатці Кормишкіній повідомили нову підозру
Народна депутатка Ірина Кормишкіна у Верховній Раді. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про нову підозру народній депутатці Ірина Кормишкіній. Йдеться про декларування недостовірних даних. Також парламентарку підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомили у САП у четвер 9 січня. 

Читайте також:

Нова підозра

Слідство вважає, що у декларації за 2023 рік Ірина Кормишкіна не вказала будинок, в якому мешкає, а також земельну ділянку поблизу Одеси вартістю понад 17 млн грн. 

Нагадаємо, депутатку Верховної Ради від партії "Слуга народу" Ірину Кормишкіну підозрюють у незаконному збагаченні. За версією прокуратури, впродовж 2021 і 2022 року політикиня набула у власність активів на суму понад 20 млн грн. Зокрема, вона придбала будинок в Одеській області. При цьому, офіційний дохід та заощадження Ірини Кормишкіної складали усього 2,7 млн доларів. 

Зазначимо, що за недостовірне декларування передбачене від 51 тис. грн до 85 тис. грн штрафу, або від 150 до 240 годин громадських робіт, або до двох років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади строком до трьох років. Незаконне збагачення карається значно суворіше — до десяти років позбавлення волі. 

Ми повідомляли, що Ірину Кормишкіну взяли на поруки начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та народний депутат Давид Арахамія. Також ми писали, що депутатка є однією з найбільших землевласників у Верховній Раді.

декларація Одеса скандал Миколаїв прокуратура народні депутати

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:51 Миколаївській депутатці оголосили нову підозру — деталі

17:44 Бійці показали, як "Фенікс" підірвав склад БК під Луганськом

17:43 У Києві прорив біля вокзалу, з-під землі б'є окропом — відео

Text

17:29 Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

17:12 Яйця за 2,80 грн за штуку — в якому супермаркеті шукати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:11 Синоптики попередили про похмуру погоду на Київщині

17:11 Хвороби хребта — які проблеми кісток звільняють від призову

17:03 Зеленський на "Рамштайні" зустрівся з Пісторіусом — що обговорили

17:03 У лікарні у важкому стані — на Одещині отруїлися діти

17:02 Вчителі отримуватимуть доплати до зарплат — коли нарахують

17:51 Миколаївській депутатці оголосили нову підозру — деталі

17:44 Бійці показали, як "Фенікс" підірвав склад БК під Луганськом

17:43 У Києві прорив біля вокзалу, з-під землі б'є окропом — відео

17:12 Яйця за 2,80 грн за штуку — в якому супермаркеті шукати

17:11 Синоптики попередили про похмуру погоду на Київщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:11 Хвороби хребта — які проблеми кісток звільняють від призову

17:03 Зеленський на "Рамштайні" зустрівся з Пісторіусом — що обговорили

17:03 У лікарні у важкому стані — на Одещині отруїлися діти

17:02 Вчителі отримуватимуть доплати до зарплат — коли нарахують

17:01 Зеленський заявив про рекорд дронів в Україні — головне зі Ставки

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

Text

17:29 Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

Text

16:39 Масові обстріли та блекаути — Кіпер відповів, як зміниться Одеса

Text

14:36 Удар по Запоріжжю — в ОВА розкрили деталі атаки

Text

13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп попередив про кризу через проблеми з бронюванням

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

10:11 Нардеп розкрив причину перенесення візиту Келлога в Україну

Text

08:00 У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

Text

06:15 Боєць заявив, що потрібні додаткові засоби для роботи по Шахедах

Text

04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності