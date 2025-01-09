Скандальній депутатці Кормишкіній повідомили нову підозру

Народна депутатка Ірина Кормишкіна у Верховній Раді. Фото: Facebook

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про нову підозру народній депутатці Ірина Кормишкіній. Йдеться про декларування недостовірних даних. Також парламентарку підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомили у САП у четвер 9 січня.

Читайте також:

Нова підозра

Слідство вважає, що у декларації за 2023 рік Ірина Кормишкіна не вказала будинок, в якому мешкає, а також земельну ділянку поблизу Одеси вартістю понад 17 млн грн.

Нагадаємо, депутатку Верховної Ради від партії "Слуга народу" Ірину Кормишкіну підозрюють у незаконному збагаченні. За версією прокуратури, впродовж 2021 і 2022 року політикиня набула у власність активів на суму понад 20 млн грн. Зокрема, вона придбала будинок в Одеській області. При цьому, офіційний дохід та заощадження Ірини Кормишкіної складали усього 2,7 млн доларів.

Зазначимо, що за недостовірне декларування передбачене від 51 тис. грн до 85 тис. грн штрафу, або від 150 до 240 годин громадських робіт, або до двох років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади строком до трьох років. Незаконне збагачення карається значно суворіше — до десяти років позбавлення волі.

Ми повідомляли, що Ірину Кормишкіну взяли на поруки начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та народний депутат Давид Арахамія. Також ми писали, що депутатка є однією з найбільших землевласників у Верховній Раді.