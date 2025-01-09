Скандальному депутату Кормышкиной сообщили новое подозрение

Народный депутат Ирина Кормышкина в Верховной Раде. Фото: Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о новом подозрении народному депутату Ирине Кормышкиной. Речь идет о декларировании недостоверных данных. Также парламентария подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщили в САП в четверг 9 января.

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Новое подозрение

Следствие считает, что в декларации за 2023 год Ирина Кормышкина не указала дом, в котором проживает, а также земельный участок вблизи Одессы стоимостью более 17 млн грн.

Напомним, депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ирину Кормышкину подозревают в незаконном обогащении. По версии прокуратуры, в течение 2021 и 2022 года политик приобрела в собственность активов на сумму более 20 млн грн. В частности, она приобрела дом в Одесской области. При этом, официальный доход и сбережения Ирины Кормышкиной составляли всего 2,7 млн долларов.

Отметим, что за недостоверное декларирование предусмотрено от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн штрафа, или от 150 до 240 часов общественных работ, или до двух лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности сроком до трех лет. Незаконное обогащение карается значительно строже — до десяти лет лишения свободы.

Мы сообщали, что Ирину Кормышкину взяли на поруки начальник Николаевской ОГА Виталий Ким и народный депутат Давид Арахамия. Также мы писали, что депутат является одной из крупнейших землевладельцев в Верховной Раде.