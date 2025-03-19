Виктора Баранского могут заочно арестовать

ВАКС разрешил заочный арест одесского депутата — о ком идет речь
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) удовлетворила жалобу прокурора и разрешила заочно арестовать бывшего депутата Одесского горсовета Виктора Баранского. Однако расследование по его делу еще продолжается.
Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.
Судебные дела
Ранее, 14 января, ВАКС отказал в заочном аресте экс-депутата, что заставило Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) подать апелляцию. Несмотря на возражения защиты политика, которая требовала закрыть производство, суд принял решение в пользу обвинения. Таким образом НАБУ получило разрешение на заочное расследование в отношении Баранского по делу о завладении 32 судами ЧАО "Украинское Дунайское пароходство". Его подозревают в причастности к схеме, в результате которой государственные лихтеры передавались подконтрольным компаниям, транспортировались в Турцию, где из них строили баржи большей вместимости. Их затем использовали в личных коммерческих целях. Общая сумма убытков от сделки превышает 80 миллионов гривен.
Что известно о Викторе Баранском
Виктор Баранский — бывший депутат от партии "ОПЗЖ". После полномасштабного вторжения его компании занимались экспортом российской нефти, что вызвало возмущение в Украине. В феврале 2023 года его лишили украинского гражданства, а в апреле 2024 года — мандата. В настоящее время находится за границей.
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