Виктора Баранского могут заочно арестовать

Виктор Баранский. Фото: odessit.in.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) удовлетворила жалобу прокурора и разрешила заочно арестовать бывшего депутата Одесского горсовета Виктора Баранского. Однако расследование по его делу еще продолжается.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Ранее, 14 января, ВАКС отказал в заочном аресте экс-депутата, что заставило Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) подать апелляцию. Несмотря на возражения защиты политика, которая требовала закрыть производство, суд принял решение в пользу обвинения. Таким образом НАБУ получило разрешение на заочное расследование в отношении Баранского по делу о завладении 32 судами ЧАО "Украинское Дунайское пароходство". Его подозревают в причастности к схеме, в результате которой государственные лихтеры передавались подконтрольным компаниям, транспортировались в Турцию, где из них строили баржи большей вместимости. Их затем использовали в личных коммерческих целях. Общая сумма убытков от сделки превышает 80 миллионов гривен.

Что известно о Викторе Баранском

Виктор Баранский — бывший депутат от партии "ОПЗЖ". После полномасштабного вторжения его компании занимались экспортом российской нефти, что вызвало возмущение в Украине. В феврале 2023 года его лишили украинского гражданства, а в апреле 2024 года — мандата. В настоящее время находится за границей.

Напомним, недавно мы писали об отставке Виктора Кузнецова. А также о задержании главного архитектора города.