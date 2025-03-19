Одессит продавал виды на жительство

Правоохранители на обыске. Фото: Одесская областная прокуратура

Одессит помогал иностранцам за деньги получить вид на жительство в Украине. За это ему грозит от трех до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, подозреваемый организовал схему заработка на иностранцах, которые стремились получить вид на жительство в Украине. Он убеждал потенциальных клиентов, что имеет необходимые связи среди должностных лиц Государственной миграционной службы и может помочь в получении необходимых документов. Стоимость его "услуг" составляла 3000 долларов США. Подозреваемого задержали во время получения оговоренной суммы от гражданина Ирака, который хотел обменять временный вид на постоянный. Сейчас фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о том, как в столице разоблачили на коррупции чиновника налоговой. А также о диверсии на железной дороге.