Одесит продавав посвідки на проживання

Правоохоронці на обшуку. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одесит допомагав іноземцям за гроші отримати посвідки на проживання в Україні. За це йому загрожує від трьох до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повдіомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрюваний організував схему заробітку на іноземцях, які прагнули отримати посвідку на проживання в Україні. Він переконував потенційних клієнтів, що має необхідні зв’язки серед посадовців Державної міграційної служби та може допомогти в отриманні необхідних документів. Вартість його "послуг" складала 3000 доларів США. Підозрюваного затримали під час отримання обумовленої суми від громадянина Іраку, який хотів обміняти тимчасову посвідку на постійну. Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як у столиці викрили на корупції посадовця податкової. А також про диверсію на залізниці.