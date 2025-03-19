Школьница в Одесской области подожгла подстанцию

Полиция на месте преступления. Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Школьница 14-ти лет в Одесской области за деньги подожгла трансформаторную подстанцию. Однако полицейские ее разыскали и сообщили ей о подозрении.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, подозреваемая — 14-летняя школьница из Березовского района. Дождавшись, когда на улице стемнеет, пошла к трансформаторной подстанции, облила ее легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Процесс она сняла на телефон для подтверждения заказчику выполненной "работы". Селяне, проживающие неподалеку, сразу заметили пожар, потушили его и сообщили в полицию. К счастью, никто из людей не пострадал. Как выяснилось, девушка во время поиска "легкого" заработка в соцсети согласилась на такие действия за деньги. Полицейские изъяли у несовершеннолетней вещественные доказательства причастности к преступлению, в частности бутылку из-под легковоспламеняющейся жидкости, тряпку, коробку от спичек, мобильный телефон с перепиской с куратором.

Какое наказание грозит

Девочке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194-1 К.К. Украины (умышленное повреждение объектов электроэнергетики). После расследования будут решать вопрос о принудительных воспитательных мерах, ведь школьница еще не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Напомним, недавно мы писали о киевлянах, которые приехали в Одессу чтобы поджечь двери. А также о диверсиях на железной дороге.