Школярка на Одещині підпалила підстанцію

Поліція на місці злочину. Фото: Головне управління національної поліції в Одеській області.

Школярка 14-ти років на Одещині за гроші підпалила трансформаторну підстанцію. Проте поліцейські її розшукали та повідомили їй про підозру.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрювана —14-річна школярка з Березівського району. Дочекавшись, коли на вулиці стемніє, пішла до трансформаторної підстанції, облила її легкозаймистою рідиною і підпалила. Процес вона зафільмувала на телефон для підтвердження замовнику виконаної "роботи". Селяни, які проживають неподалік, одразу помітили пожежу, загасили її та повідомили в поліцію. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Як з'ясувалося, дівчина під час пошуку "легкого" заробітку в соцмережі погодилася на такі дії за гроші. Поліцейські вилучили у неповнолітньої речові докази причетності до злочину, зокрема пляшку з-під легкозаймистої рідини, ганчірку, коробку від сірників, мобільний телефон із листуванням з куратором.

Яке покарання загрожує

Дівчинці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194-1 К.К. України (умисне пошкодження об'єктів електроенергетики). Після розслідування рішатимуть питання щодо примусових виховних заходів, адже школярка ще не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про киян, які приїхали в Одесу аби підпалити двері. А також про диверсії на залізниці.