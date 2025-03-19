Школярка на Одещині підпалила підстанцію

Диверсія на залізниці — на Одещині затримали школярку
Школярка 14-ти років на Одещині за гроші підпалила трансформаторну підстанцію. Проте поліцейські її розшукали та повідомили їй про підозру.
Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.
Подробиці справи
За даними слідства, підозрювана —14-річна школярка з Березівського району. Дочекавшись, коли на вулиці стемніє, пішла до трансформаторної підстанції, облила її легкозаймистою рідиною і підпалила. Процес вона зафільмувала на телефон для підтвердження замовнику виконаної "роботи". Селяни, які проживають неподалік, одразу помітили пожежу, загасили її та повідомили в поліцію. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Як з'ясувалося, дівчина під час пошуку "легкого" заробітку в соцмережі погодилася на такі дії за гроші. Поліцейські вилучили у неповнолітньої речові докази причетності до злочину, зокрема пляшку з-під легкозаймистої рідини, ганчірку, коробку від сірників, мобільний телефон із листуванням з куратором.
Яке покарання загрожує
Дівчинці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194-1 К.К. України (умисне пошкодження об'єктів електроенергетики). Після розслідування рішатимуть питання щодо примусових виховних заходів, адже школярка ще не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про киян, які приїхали в Одесу аби підпалити двері. А також про диверсії на залізниці.
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