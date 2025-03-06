На Одещині — напився та підпалив свою дружину

Поліцейські з підозрюваним. Фото ілюстративне: ГУНП в Одеській області

У Подільському районі Одещини 32-річний чоловік підпалив свою дружину. Жінці вдалося врятуватись, а фігуранту може загрожувати й довічне ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, між співмешканцями стався побутовий конфлікт, під час якого нетверезий чоловік облив жінку бензином і підпалив. Охоплена полум’ям потерпіла схопила з ліжка покривало, вибігла на вулицю, та обгорнулась їм, таким чином загасивши вогонь. Каретою швидкої допомоги постраждалу доправили до лікарні. Їй діагностували термічну травму та опіковий шок, які, згідно з висновком судово-медичної експертизи, відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень та є небезпечними для життя. Судові психіатри визнали чоловіка осудним.

Яке покарання загрожує

Чоловіка підозрюють за п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (спроба умисного вбивства з особливою жорстокістю). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або навіть довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який підробив права. А також про справу головного архітектора Одеси.