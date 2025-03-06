В Одесской области — напился и поджег свою жену

Полицейские с подозреваемым. Фото иллюстративное: ГУНП в Одесской области

В Подольском районе Одесской области 32-летний мужчина поджег свою жену. Женщине удалось спастись, а фигуранту может грозить и пожизненное заключение.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, между сожителями произошел бытовой конфликт, во время которого нетрезвый мужчина облил женщину бензином и поджег. Охваченная пламенем потерпевшая схватила с кровати покрывало, выбежала на улицу, и обернулась им, таким образом потушив огонь. Каретой скорой помощи пострадавшую доставили в больницу. Ей диагностировали термическую травму и ожоговый шок, которые, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, относятся к категории тяжких телесных повреждений и являются опасными для жизни. Судебные психиатры признали мужчину вменяемым.

Какое наказание грозит

Мужчину подозревают по п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (попытка умышленного убийства с особой жестокостью). Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет или даже пожизненное заключение.

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