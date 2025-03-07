Підпалювали релейні шафи на Одещині - що загрожує

Підозрюваний під вартою. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одесити підпалювали об'єкти Укрзалізниці на замовлення спецслужб РФ. Проте чоловіків викрили — їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Про це повыдомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, 39-річний чоловік через месенджер вийшов на зв’язок зі співробітником спецслужб РФ, який запропонував йому гроші за підпали залізничних об’єктів. Усе для дестабілізації руху поїздів в Одесі та області. Виконавець погодився та залучив двох спільників. Для реалізації плану підозрювані заздалегідь визначили ціль диверсії — релейну шафу світлофора на станції "Одеса-Східна". Провівши розвідку місцевості, вони ретельно дослідили розташування об’єкта, визначили оптимальні маршрути підходу та відходу, а також підготували засоби займання. Фігуранти облили бензином автомобільну шину разом із шафою, після чого спробували підпалити конструкцію, знімаючи процес на відео для "звіту".

Яке покарання загрожує

Наразі усім трьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їх підозрюють за ч. 2 ст. 28 (злочин за змовою), ч. 2 ст. 15 (замах на вчинення злочину) та ч. 2 ст. 113 Кримінального Кодексу України (диверсія). Їм загрожує від 10 до 15 років ув'язнення.

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