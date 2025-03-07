Поджигали релейные шкафы в Одесской области - что грозит

Подозреваемый под стражей. Фото: Одесская областная прокуратура

Одесситы поджигали объекты Укрзализныци по заказу спецслужб РФ. Однако мужчин разоблачили — им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, 39-летний мужчина через мессенджер вышел на связь с сотрудником спецслужб РФ, который предложил ему деньги за поджоги железнодорожных объектов. Все для дестабилизации движения поездов в Одессе и области. Исполнитель согласился и привлек двух сообщников. Для реализации плана подозреваемые заранее определили цель диверсии — релейный шкаф светофора на станции "Одесса-Восточная". Проведя разведку местности, они тщательно исследовали расположение объекта, определили оптимальные маршруты подхода и отхода, а также подготовили средства возгорания. Фигуранты облили бензином автомобильную шину вместе со шкафом, после чего попытались поджечь конструкцию, снимая процесс на видео для "отчета".

Какое наказание грозит

Сейчас всем троим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Их подозревают по ч. 2 ст. 28 (преступление по сговору), ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления) и ч. 2 ст. 113 Уголовного Кодекса Украины (диверсия). Им грозит от 10 до 15 лет заключения.

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