Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессу назначили дополнительные поезда — как будут курсировать arrow

В Одессу назначили дополнительные поезда — как будут курсировать

2 марта 2025 10:25
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Дополнительные поезда в Одессу и Карпаты — расписание и билеты
Одесский железнодорожный вокзал. Фото иллюстративное: УНИАН/Синица Александр
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

"Укрзализныця" анонсировала запуск дополнительных поездов в Одессу, чтобы удовлетворить спрос пассажиров. Вагоны начнут курсировать с 9 марта. Билеты уже в продаже.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Читайте также:
До Одеси призначили додаткові поїзди — як курсуватимуть - фото 1
Сообщение компании. Фото: скриншот

Поезд №168/167 Львов — Одесса — Львов

Отправление из Львова — 9 марта в 07:26, прибытие в Одессу — в 18:17.
Обратный рейс — 9 марта в 07:53, прибытие во Львов — в 18:23.

Поезд №265/266 Киев — Одесса — Киев

Отправление из Киева — 9 марта в 08:33, прибытие в Одессу — в 18:08.
Обратно — 9 марта в 11:27, в Киеве в 20:42.

Цены на билеты

Отметим, что приобрести билеты на поезд можно на официальном сайте "Укрзализныци". Стоимость проезда в вагонах, которые запустят с 9 марта, следующая:

  • из Одессы во Львов в купе можно проехать за 961 гривну, а в "люксе" — за 2 356 грн.
  • из Одессы в Киев — 900 и 2 204 грн соответственно.
До Одеси призначили додаткові поїзди — як курсуватимуть - фото 2
Стоимость билетов во Львов. Фото: скриншот
До Одеси призначили додаткові поїзди — як курсуватимуть - фото 3
Стоимость билетов в Киев. Фото: скриншот

Напомним, "Укрзализныця" с 1 февраля изменила размер скидок на билеты из Украины в Польшу и Венгрию, а вот в Молдову и Австрию цены остались неизменными. Также мы писали, что ускорили поезд №148/147 Киев — Одесса.

Одесса Укрзализныця поезда Одесская область Новости Одессы билеты
Реклама
Реклама
Реклама