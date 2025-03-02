Дополнительные поезда в Одессу и Карпаты — расписание и билеты

Одесский железнодорожный вокзал. Фото иллюстративное: УНИАН/Синица Александр

"Укрзализныця" анонсировала запуск дополнительных поездов в Одессу, чтобы удовлетворить спрос пассажиров. Вагоны начнут курсировать с 9 марта. Билеты уже в продаже.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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Сообщение компании. Фото: скриншот

Поезд №168/167 Львов — Одесса — Львов

Отправление из Львова — 9 марта в 07:26, прибытие в Одессу — в 18:17.

Обратный рейс — 9 марта в 07:53, прибытие во Львов — в 18:23.

Поезд №265/266 Киев — Одесса — Киев

Отправление из Киева — 9 марта в 08:33, прибытие в Одессу — в 18:08.

Обратно — 9 марта в 11:27, в Киеве в 20:42.

Цены на билеты

Отметим, что приобрести билеты на поезд можно на официальном сайте "Укрзализныци". Стоимость проезда в вагонах, которые запустят с 9 марта, следующая:

из Одессы во Львов в купе можно проехать за 961 гривну, а в "люксе" — за 2 356 грн.

из Одессы в Киев — 900 и 2 204 грн соответственно.

Стоимость билетов во Львов. Фото: скриншот

Стоимость билетов в Киев. Фото: скриншот

Напомним, "Укрзализныця" с 1 февраля изменила размер скидок на билеты из Украины в Польшу и Венгрию, а вот в Молдову и Австрию цены остались неизменными. Также мы писали, что ускорили поезд №148/147 Киев — Одесса.