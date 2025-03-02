Додаткові поїзди до Одеси та Карпат — розклад і квитки

Одеський залізничний вокзал. Фото ілюстративне: УНІАН/Синиця Олександр

"Укрзалізниця" анонсувала запуск додаткових поїздів до Одеси, щоб задовольнити попит пасажирів. Вагони почнуть курсувати з 9 березня. Квитки вже у продажу.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

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Допис компанії. Фото: скриншот

Поїзд №168/167 Львів — Одеса — Львів

Відправлення зі Львова — 9 березня о 07:26, прибуття до Одеси — о 18:17.

Зворотний рейс — 9 березня о 07:53, прибуття до Львова — о 18:23.

Поїзд №265/266 Київ — Одеса — Київ

Відправлення з Києва — 9 березня о 08:33, прибуття до Одеси — о 18:08.

Зворотно — 9 березня об 11:27, у Києві о 20:42.

Ціни на квитки

Зазначимо, що придбати квитки на поїзд можна на офіційному сайті "Укрзалізниці". Вартість проїзду в вагонах, які запустять з 9 березня, така:

з Одеси до Львова у купе можна проїхати за 961 гривню, а в "люксі" — за 2 356 грн.

з Одеси до Києва — 900 та 2 204 грн відповідно.

Вартість квитків до Львова. Фото: скриншот

Вартість квитків до Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 1 лютого змінила розмір знижок на квитки з України до Польщі та Угорщини, а ось до Молдови та Австрії ціни залишилися незмінними. Також ми писали, що пришвидшили поїзд №148/147 Київ — Одеса.