Додаткові поїзди до Одеси та Карпат — розклад і квитки

До Одеси призначили додаткові поїзди — як курсуватимуть
"Укрзалізниця" анонсувала запуск додаткових поїздів до Одеси, щоб задовольнити попит пасажирів. Вагони почнуть курсувати з 9 березня. Квитки вже у продажу.
Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".
Поїзд №168/167 Львів — Одеса — Львів
Відправлення зі Львова — 9 березня о 07:26, прибуття до Одеси — о 18:17.
Зворотний рейс — 9 березня о 07:53, прибуття до Львова — о 18:23.
Поїзд №265/266 Київ — Одеса — Київ
Відправлення з Києва — 9 березня о 08:33, прибуття до Одеси — о 18:08.
Зворотно — 9 березня об 11:27, у Києві о 20:42.
Ціни на квитки
Зазначимо, що придбати квитки на поїзд можна на офіційному сайті "Укрзалізниці". Вартість проїзду в вагонах, які запустять з 9 березня, така:
- з Одеси до Львова у купе можна проїхати за 961 гривню, а в "люксі" — за 2 356 грн.
- з Одеси до Києва — 900 та 2 204 грн відповідно.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 1 лютого змінила розмір знижок на квитки з України до Польщі та Угорщини, а ось до Молдови та Австрії ціни залишилися незмінними. Також ми писали, що пришвидшили поїзд №148/147 Київ — Одеса.
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