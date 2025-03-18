Кияни підпалили одеситу двері

Підозрюваний після затримання. Фото: ГУНП в Одеській області

В поліцію звернувся 26-річний житель Одеси, який повідомив, що невідомі намагались підпалити вхідні двері його квартири в Приморському районі. Проте вогонь не розгорівся, а правопорушникам загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, до злочину причетні двоє жителів Києва віком 28-ми та 30-ти років. Спільники приїхали в Одесу на автівці, піднялись на другий поверх житлового будинку, облили вхідні двері квартири містянина легкозаймистою рідиною, після чого підпалили її і втекли. На щастя, від протиправних дій ніхто не постраждав, адже вогонь швидко згас. Поліцейські розшукали у столиці молодшого за віком фігуранта та затримали його. В ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили низку речових доказів.

Підпалені двері. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігурантам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб). Вони перебувають під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 240 гривен, їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як палія затримали за допомогою БпЛа. А також про знищення сусідського авто через татуювання.