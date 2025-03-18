Киевляне подожгли одесситу дверь

Подозреваемый после задержания. Фото: ГУНП в Одесской области

В полицию обратился 26-летний житель Одессы, который сообщил, что неизвестные пытались поджечь входную дверь его квартиры в Приморском районе. Однако огонь не разгорелся, а правонарушителям грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, к преступлению причастны двое жителей Киева в возрасте 28-ми и 30-ти лет. Сообщники приехали в Одессу на машине, поднялись на второй этаж жилого дома, облили входную дверь квартиры горожанина легковоспламеняющейся жидкостью, после чего подожгли ее и скрылись. К счастью, от противоправных действий никто не пострадал, ведь огонь быстро погас. Полицейские разыскали в столице младшего по возрасту фигуранта и задержали его. В ходе санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств.

Подожженные двери. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигурантам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, совершенном по предварительному сговору группой лиц). Они находятся под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен, им грозит до 10 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о том, как поджигателя задержали с помощью БпЛа. А также об уничтожении соседского авто из-за татуировки.