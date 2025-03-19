Віктора Баранського можуть заочно арештувати

Віктор Баранський. Фото: odessit.in.ua

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) задовольнила скаргу прокурора та дозволила заочно арештувати колишнього депутата Одеської міськради Віктора Баранського. Проте розслідування у його справі ще триває.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Раніше, 14 січня, ВАКС відмовив у заочному арешті ексдепутата, що змусило Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) подати апеляцію. Попри заперечення захисту політика, який вимагав закрити провадження, суд ухвалив рішення на користь обвинувачення. Таким чином НАБУ отримало дозвіл на заочне розслідування щодо Баранського у справі про заволодіння 32 суднами ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство". Його підозрюють у причетності до схеми, внаслідок якої державні ліхтери передавалися підконтрольним компаніям, транспортувалися до Туреччини, де з них будували баржі більшої місткості. Їх потім використовували в особистих комерційних цілях. Загальна сума збитків від оборудки перевищує 80 мілььйонів гривень.

Що відомо про Віктора Баранського

Віктор Баранський – колишній депутат від партії "ОПЗЖ". Після повномасштабного вторгнення його компанії займалися експортом російської нафти, що викликало обурення в Україні. У лютому 2023 року його позбавили українського громадянства, а в квітні 2024 року — мандата. Наразі знаходиться за кордоном.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відставку Віктора Кузнєцова. А також про затримання головного архітектора міста.