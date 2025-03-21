Кормишкіній та її чоловіку винесли вирок - деталі

Ірина Кормишкіна. Фото: Facebook / Ірина Кормишкіна

ВАКС ухвалив рішення щодо миколаївської депутатки Ірини Кормишкіної та її чоловіка Юрія — обом призначено умовний термін у 5 років і штраф у 68 тисяч гривень. Вирок винесли після укладання угоди про визнання провини

Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.

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Подробиці справи

Суд визнав колишню народну депутатку України винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366-2, ч. 1 368-5 КК України (декларування недостовірної інформації). А її чоловіка — ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України (недостовірне декларування та відмивання грошей). Згідно рішення, обом фігурантам протягом двох років забороняється обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування. Кормишкіна також зобов’язана перерахувати до держбюджету 20 млн грн. Крім того, жінка уклала угоду з прокуратурою, пообіцявши передати 1 млн грн на потреби ЗСУ.

Чим відома Ірина Кормишкіна

Ірина Кормишкіна — колишній член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, голова підкомітету з питань тарифного регулювання. Нещодавно вона отримала підозру від НАБУ щодо незаконного збагачення. А саме — народна депутатка набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. Також у декларації не зазначила дані про будинок і дві земельні ділянки. 21 лютого 2025 року жінка подала у відставку.

Нагадаємо, ми вже писали про вручення підозри Кормишкіній. А також про заочний арешт одеського депутата.