Декларация Дмитрия Радулова - квартира, авто и доходы

Дмитрий Радулов, заместитель председателя Одесской ОГА. Фото: ОГА

Дмитрий Радулов, заместитель председателя Одесской ОГА, обнародовал свою декларацию за 2024 год. Документ раскрыл новые приобретения его семьи, а также изменения в доходах и сбережениях.

Об этом Новини.LIVE узнали из обнародованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) декларации чиновника.

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Декларация семьи Дмитрия Радулова

Согласно декларации, жена Дмитрия Радулова, Вероника Радулова, в 2024 году приобрела квартиру в Одессе площадью 68,3 м² и арендовала автомобиль Skoda Kodiaq 2023 года выпуска. Арендодателем авто стало ООО "Импекс Логистик", зарегистрированное в Киеве. Также она стала обладательницей ипотечного сертификата от ООО "Инжур".

Недвижимость семьи осталась без изменений по сравнению с 2023 годом. В собственности Дмитрия Радулова есть земельный участок в Болградском районе площадью 50 000 м², а также квартира в селе Лиманка, которой он пользуется бесплатно.

Сбережения семьи

Что касается доходов, Вероника Радулова заработала 826 388 грн от предпринимательской деятельности, а Дмитрий Радулов получил 1,28 млн грн зарплаты в ОВА, а также дополнительные выплаты в двух университетах. Он также продал авто Skoda Octavia A5 2006 года за 273 000 грн.

В финансовых активах семьи произошли изменения: часть сбережений переведена на банковские счета. Дмитрий Радулов хранит 81 989 грн в банке и 20 700 долларов наличными. Его жена имеет 47 000 долларов наличными и 16 586 грн на счетах.

Напомним, в Одессе разоблачили чиновницу, которая не задекларировала значительные активы. Также мы писали, что украинцев будут штрафовать за неподачу деклараций.