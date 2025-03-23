Декларація Дмитра Радулова — квартира, авто та доходи

Дмитро Радулов, заступник голови Одеської ОВА. Фото: ОДА

Дмитро Радулов, заступник голови Одеської ОВА, оприлюднив свою декларацію за 2024 рік. Документ розкрив нові придбання його родини, а також зміни в доходах і заощадженнях.

Про це Новини.LIVE дізналися з оприлюдненої на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) декларації посадовця.

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Декларація родини Дмитра Радулова

Згідно з декларацією, дружина Дмитра Радулова, Вероніка Радулова, у 2024 році придбала квартиру в Одесі площею 68,3 м² та орендувала автомобіль Skoda Kodiaq 2023 року випуску. Орендодавцем авто стало ТОВ "Імпекс Логістік", зареєстроване в Києві. Також вона стала власницею іпотечного сертифіката від ТОВ "Інжур".

Нерухомість родини залишилася без змін у порівнянні з 2023 роком. У власності Дмитра Радулова є земельна ділянка в Болградському районі площею 50 000 м², а також квартира у селі Лиманка, якою він користується безоплатно.

Заощадження сім'ї

Щодо доходів, Вероніка Радулова заробила 826 388 грн від підприємницької діяльності, а Дмитро Радулов отримав 1,28 млн грн зарплати в ОВА, а також додаткові виплати у двох університетах. Він також продав авто Skoda Octavia A5 2006 року за 273 000 грн.

У фінансових активах родини відбулися зміни: частина заощаджень переведена на банківські рахунки. Дмитро Радулов зберігає 81 989 грн у банку та 20 700 доларів готівкою. Його дружина має 47 000 доларів готівкою та 16 586 грн на рахунках.

Нагадаємо, в Одесі викрили чиновницю, яка не задекларувала значні активи. Також ми писали, що українців штрафуватимуть за неподання декларацій.