За декларацією мер Миколаєва заробляє у 7 разів менше своєї жінки

Олександр Сенкевич. Фото: Олександр Сенкевич у соцмережі

У Миколаївського міського голови Олександра Сенкевича у 2024 році майже на 268 тис.грн підвищилась зарплата. Проте його дохід у 7 разів менше, ніж у його дружини.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з декларації чиновника.

Читайте також:

Заробітня платня

За 2024 рік Катерина Сенкевич, яка має частки в уставному капіталі трьох компаній – двох українських і одній польській, отримала дохід в розмірі 6 млн. 699 тис. 886 грн (у 2023 році – 4 млн. 803 тис. 53 грн). Зарплата Олександра Сенкевича була в 7 разів скромнішою — 946 тис. 172 грн (в 2023 році вона становила 678 тис. 180 грн).

Гроші та інвестиції родини

У Катерини Сенкевич є 75 тис. доларів готівкою, на рахунках в українських банках — 93 924 грн та 11 100 доларів, а в польських — ще 10 105 злотих, 1101 доларів та 7001 євро. Як і позаминулого року, жінка чиновника позичила польській компанії Czarne Morze LLC, в якій їй належить 40% акцій, 301,3 тис. польських злотих та 7587 євро.

Нерухомість та ділянки

Олександр Сенкевич є власником двох земельних ділянок у Миколаєві загальною площею 2 тис.кв.м, а також двох квартир у Миколаєві площами 54,5 та 69,9 кв.м. Його дружина Катерина володіє кількома об’єктами в Новій Каховці — наділом площею 2622 кв.м, комплексом будівель (261,2 кв.м) і квартирою на 66 кв.м.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про декларацію зама голови Південного АМКУ. А також про статки очільника комунального підприємства в Одесі.