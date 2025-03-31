Вопросы к декларации экс-чиновника Одесской таможни

Одесская таможня. Фото иллюстративное: Фото: Odesa.online

Заместитель начальника Одесской таможни Николай Вергун указал, что его жена получила в подарок авто за 1,2 млн гривен. Чиновник уже оставил госслужбу, но его декларация вызывает вопросы.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из деклараций Анны и Николая Вергунов за 2024 год.

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Недвижимость чиновника

Николай Вергун за 2024 год задекларировал ряд объектов недвижимости, преимущественно на жену Анну. У нее есть дом в 274,9 кв.м в Броварах, приобретенный в 2018 году за 2,4 млн гривен. Также на нее оформлены три земельных участка в Киевской области: один на 700 кв.м в селе Скибин и еще два в Броварах (700 и 300 кв.м). Еще один есть в селе Перевальное Симферопольского района Крыма (2013 год).

Часы и автомобили

Семья Вергунов имеет коллекцию ценностей, преимущественно в собственности Анны: часы Omega (2012), комплект драгоценностей Chopard (2013), кольцо с камнем (2008), серьги (2012) — все принадлежит жене. В 2024 году семья пополнила автопарк и приобрела KIA SPORTAGE (2023 года) за 1,2 млн грн. Кроме того, экс-чиновник получил 124 тыс. гривен зарплаты и 220 тыс. гривен пенсии, а также еще 1,53 млн гривен от предпринимательской деятельности. Его жена тоже приобрела 3,7 млн гривен как бизнесвумен и получила соцвыплаты на 10,3 тыс. гривен.

Напомним, недавно мы писали о декларации заместителя главы Одесской ОГА. А также о чиновнице, которая скрыла миллионы.