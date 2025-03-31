Питання до декларації ексчиновника Одеської митниці

Одеська митниця. Фото ілюстративне: Фото: Odesa.online

Заступник начальника Одеської митниці Микола Вергун вказав, що його дружина отримала у подарунок авто за 1,2 млн гривень. Чиновник вже залишив держслужбу, але його декларація викликає питання.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналася з декларацій Ганни та Миколи Вергунів за 2024 рік.

Читайте також:

Нерухомість чиновника

Микола Вергун за 2024 рік задекларував низку об’єктів нерухомості, переважно на дружину Ганну. В неї є будинок в 274,9 кв.м у Броварах, придбаний в 2018 році за 2,4 млн гривень. Також на неї оформлені три земельні ділянки у Київській області: одна на 700 кв.м у селі Скибин, та ще дві у Броварах (700 та 300 кв.м). Ще одна є в селі Перевальне, Сімферопольського району Криму (2013 рік).

Годинники та автівки

Сім’я Вергунів має колекцію цінностей, переважно у власності Ганни: годинник Omega (2012), комплект коштовностей Chopard (2013), каблучка з каменем (2008), сережки (2012) — усе належить дружині. У 2024 році родина поповнила автопарк та придбала KIA SPORTAGE (2023 року) за 1,2 млн грн. Крім того, ексчиновник отримав 124 тис. гривень зарплати й 220 тис. гривень пенсії, а також ще 1,53 млн гривень від підприємницької діяльності. Його дружина теж набула 3,7 млн гривень як бізнесвумен та отримала соцвиплати на 10,3 тис. гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про декларацію заступника голови Одеської ОВА. А також про чиновницю, яка приховала мільйони.