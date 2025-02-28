Экс-заместителя главы Одесской ОГА подозревают в недостоверной декларации

Роман Григоришин. Фото: Новини.LIVE

Бывший заместитель председателя Одесской областной администрации Роман Григоришин задекларировал недостоверные данные об имуществе на 4,2 млн гривен. А его жена хранит 60 тыс. долларов и 540 тыс. гривен наличными.

Об этом мы узнали из декларации экс-чиновника, на которую обратила внимание НАПК.

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Задекларированное состояние

Если верить декларации Григоришина, его жена хранит 60 тыс. долларов и 540 тыс. гривен наличными. По словам экс-чиновника, эти деньги были подарком от родителей на свадьбу. Однако анализ доходов родственников жены за 1998-2017 годы, который провела НАПК показал, что их официальные доходы не позволяли накопить такие суммы. Кроме того, Роман Григоришин — владелец 49% акций украинско-корейской фирмы "Комитет красоты", а его доля в уставном капитале — 4,2 миллиона гривен. Эти деньги он должен был вернуть партнерам, но на конец 2023 года так этого и не сделал

По данным СМИ

Кроме того, по данным СМИ, бывший чиновник не задекларировал стоимость земельного участка жены Виктории Мельниченко площадью 2,5 тыс. кв. м в селе Малин Рожин Косовского района Ивано-Франковской области. Его стоимость — 251 тыс. гривен. Однако документальных подтверждений этому нет. Кроме того, НАПК обнаружила еще одно несоответствие: в предыдущих декларациях сумма наличности жены была выше 850 тыс. гривен, а в 2023-м — 256 тысяч. Таким образом, деньги женщины как будто "испарились".

Напомним, недавно мы писали об утреннем отчете председателя облсовета. А также об отсутствии документов по реорганизации Одесской морской академии.