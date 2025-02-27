Отсутствуют документы для реорганизации морского ВУЗа в Одессе

Одесская национальная морская академия. Фото: Главком

Министерство образования и науки Украины заявило, что сейчас отсутствуют какие-либо распорядительные документы по реорганизации Национального университета "Одесская морская академия". То же самое касается и Херсонской государственной морской академии.

Об этом сообщает Профсоюз работников морского транспорта Украины.

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Реорганизация ВУЗа

Все из-за недавнего обращения Профсоюза работников морского транспорта Украины, который направил письмо в профильное министерство с предложением приостановить или переформатировать реорганизацию ВУЗов. Речь идет о морских заведениях высшего и профессионального предвысшего образования, в том числе Национального университета "Одесская морская академия", Херсонской государственной морской академии и Дунайского института НУОМА.

"Модернизация вузов является частью Стратегии развития высшего образования на 2022-2032 годы и соответствует рекомендациям Европейской комиссии в рамках Пакета расширения 2023 для повышения качества образования. Все изменения должны осуществляться по законодательству, с соблюдением трудовых прав работников и без нарушения образовательного процесса",— говорится в ответе Министерства образования.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе стало меньше школьников. А также о будущем разрушенного обстрелом детского сада.