ОНТУ построили в Minecraft

Корпус ОНТУ. Фото: facebook.com/onaft

Одесский университет пищевых технологий построили в популярной игре Minecraft. Автор поразил деталями, воссоздав архитектуру заведения. Виртуальная копия кампуса стала настоящей сенсацией.

Соответствующее видео опубликовал автор проекта в соцсети Instagram.

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ОНТУ в Minecraft

Инициативу воплотил студент Артемчук Даниил, который создал подробную виртуальную модель Одесского национального технологического университета (ОНТУ) в игре Minecraft. Виртуальный кампус отражает реальные корпуса, лаборатории, общежития и даже студенческую жизнь. Проект позволяет не только почувствовать атмосферу университета, но и дает возможность студентам обустраивать свои собственные аудитории и лаборатории в цифровой среде.

"Этот проект является не только креативной моделью, но и моим видением будущего — инновационным и открытым для каждого студента", — подписал видео автор.

Кроме того, Артемчук организовал в игре различные челленджи и квесты для студентов и будущих абитуриентов, что позволит углубить знания и развить новые навыки в интерактивном формате. Это еще один шаг к инновационному и открытому образовательному процессу, который сочетает реальный и виртуальный миры.

Напомним, в Одессе ищут подрядчика, который проведет капремонт памятника архитектуры за более чем шесть миллионов. Также итальянский архитектор планирует проекты в Одесской области.