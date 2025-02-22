ОНТУ побудували у Minecraft

Корпус ОНТУ. Фото: facebook.com/onaft

Одеський університет харчових технологій побудували у популярній грі Minecraft. Автор вразив деталями, відтворивши архітектуру закладу. Віртуальна копія кампусу стала справжньою сенсацією.

Відповідне відео опублікував автор проєкту в соцмережі Instagram.

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Ініціативу втілив студент Артемчук Данііл, який створив детальну віртуальну модель Одеського національного технологічного університету (ОНТУ) у грі Minecraft. Віртуальний кампус відображає реальні корпуси, лабораторії, гуртожитки та навіть студентське життя. Проєкт дозволяє не лише відчути атмосферу університету, а й дає можливість студентам облаштовувати свої власні аудиторії та лабораторії в цифровому середовищі.

"Цей проєкт є не лише креативною моделлю, а й моїм баченням майбутнього — інноваційним та відкритим для кожного студента", — підписав відео автор.

Крім того, Артемчук організував у грі різноманітні челенджі та квести для студентів та майбутніх абітурієнтів, що дозволить поглибити знання та розвинути нові навички в інтерактивному форматі. Це ще один крок до інноваційного та відкритого освітнього процесу, який поєднує реальний та віртуальний світи.

Нагадаємо, в Одесі шукають підрядника, який проведе капремонт пам’ятки архітектури за понад шість мільйонів. Також італійський архітектор планує проєкти на Одещині.