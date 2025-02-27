В Одессе стало на 18 тысяч меньше школьников

Школа в Одессе. Фото иллюстративное: Википедия

Количество школьников в Одессе по сравнению с учебным годом 2021-22 уменьшилось почти на 18 тысяч. Это связано прежде всего с войной и обстрелами, поскольку горожане пытаются вывозить детей в безопасные страны.

Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями горсовета.

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Если в 2021-22 году в одесских школах было 109,5 тысяч детей, то на январь этого года — всего 91,8 тысяч. Однако благодаря этому мест в учебных заведениях города сейчас хватает всем, говорят в департаменте образования.

"В этом учебном году у нас на 2300 учеников 5-9 классов меньше, чем в предыдущем году. Даже по сравнению с 23-24 годами. А учеников 1-4 классов — почти на 4 тыс. меньше. Конечно, это влияет на наполнение классов, но на учебном процессе это не отражается", — заявила глава департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич.

Елена Буйневич также добавила, что только 60% выпускников девятых классов продолжают обучение в десятом. Причем в Киевском районе 67% выпускников идут в 10 класс, а в Хаджибейском — только 52%. При этом более 80% выбирают лицеи с гуманитарным направлением.

Напомним, еще недавно мы писали о том, почему школы в Одесской области закрывают на карантин. А также о новом детском вагоне Киев-Кишинев.