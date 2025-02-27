В Одесі стало на 18 тисяч менше школярів

Школа в Одесі. Фото ілюстративне: Вікіпедія

Кількість школярів в Одесі порівняно з навчальним роком 2021-22 зменшилась на майже 18 тисяч. Це пов'язано передусім із війною та обстрілами, оскільки містяни намагаються вивозити дітей у безпечні країни.

Про це йшлося на засідання комісії з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями міськради.

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Якщо 2021-22 року в одеських школах було 109,5 тисяч дітей, то на січень цього року — лише 91,8 тисяч. Проте завдяки цьому місць в навчальних закладах міста зараз вистачає всім, кажуть у департаменті освіти.

"У цьому навчальному році ми маємо на 2300 учнів 5-9 класів менше, ніж у попередньому році. Навіть у порівнянні з 23-24 роками. А учнів 1-4 класів — майже на 4 тис. менше. Звісно, ​​це впливає на наповнення класів, але на учбовому процесі це не сказується", — заявила голова департаменту освіти та науки одеської міськради Олена Буйневич.

Олена Буйневич також додала, що лише 60% випускників дев'ятих класів продовжують навчання у десятому. Причому у Київському районі 67% випускників йдуть у 10 клас, а у Хаджибейському — лише 52%. При цьому понад 80% обирають ліцеї із гуманітарним напрямом.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому школи на Одещині закривають на карантин. А також про новий дитячий вагон Київ-Кишинів.