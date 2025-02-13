Спецпредставниця генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей Наджат Маалла Мджіт вперше відвідала Одесу

Освіта та підтримка дітей — спецпредставник ООН в Одесі
Одесу з офіційним візитом відвідала спецпредставник генерального секретаря ООН із насильства щодо дітей Наджат Маалла Мджіт. Високопоставлена гостя вперше в Україні та наше місто було обрано не випадково. Тут вона змогла побачити, як діти продовжують навчальний процес, незважаючи на ризики обстрілів.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
Цифрові освітні центри
Спецпредставниця Генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей завітала до Цифрового освітнього центру (DLC) у Рішельєвському ліцеї Одеси. Там вона смогла побачити, як діти навчаються завдяки сучасній техніці під час війни та як їм надають психологічну допомогу у разі потреби.
"Ми також побачили, що йдеться не лише про відновлення навчання чи надолуження втрат у навчанні, а й про те, щоб діти могли спілкуватися, спостерігати за своїм психічним здоров’ям, мати необхідні навички, щоб завтра повернутися до нормального життя і зробити внесок у відновлення цієї країни", — каже Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про думки Зеленскього з приводу того, як Україна завершить війну. А також про відповідь МУС на санкції Трампа.
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