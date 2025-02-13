Спецпредставниця генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей Наджат Маалла Мджіт вперше відвідала Одесу

Наджат Маалла Мджіт, спецпредставниця генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей. Фото: Новини.LIVE.

Одесу з офіційним візитом відвідала спецпредставник генерального секретаря ООН із насильства щодо дітей Наджат Маалла Мджіт. Високопоставлена ​​гостя вперше в Україні та наше місто було обрано не випадково. Тут вона змогла побачити, як діти продовжують навчальний процес, незважаючи на ризики обстрілів.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Цифрові освітні центри

Спецпредставниця Генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей завітала до Цифрового освітнього центру (DLC) у Рішельєвському ліцеї Одеси. Там вона смогла побачити, як діти навчаються завдяки сучасній техніці під час війни та як їм надають психологічну допомогу у разі потреби.

"Ми також побачили, що йдеться не лише про відновлення навчання чи надолуження втрат у навчанні, а й про те, щоб діти могли спілкуватися, спостерігати за своїм психічним здоров’ям, мати необхідні навички, щоб завтра повернутися до нормального життя і зробити внесок у відновлення цієї країни", — каже Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про думки Зеленскього з приводу того, як Україна завершить війну. А також про відповідь МУС на санкції Трампа.