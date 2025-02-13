Спецпредставительница генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей Наджат Маалла Мджит впервые посетила Одессу

Наджат Маалла Мджит, спецпредставитель генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей. Фото: Новини.LIVE.

Одессу с официальным визитом посетила спецпредставитель генерального секретаря ООН по насилию в отношении детей Наджат Маалла Мджит. Высокопоставленная гостья впервые в Украине, и наш город был избран не случайно. Здесь она смогла увидеть, как дети продолжают учебный процесс, невзирая на риски обстрелов.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Цифровые образовательные центры

Спецпредставитель Генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей посетила Цифровой образовательный центр (DLC) в Ришельевском лицее Одессы. Там она смогла увидеть, как дети учатся благодаря современной технике во время войны и как им оказывают психологическую помощь в случае необходимости.

"Мы также увидели, что речь идет не только о восстановлении обучения или восполнении потерь в обучении, но и о том, чтобы дети могли общаться, наблюдать за своим психическим здоровьем, иметь необходимые навыки, чтобы завтра вернуться к нормальной жизни и внести вклад в восстановление этой страны", — говорит Глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде.

Напомним, недавно мы писали о мыслях Зеленского по поводу того, как Украина завершит войну. А также об ответе МУС на санкции Трампа.