Спецпредставительница генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей Наджат Маалла Мджит впервые посетила Одессу

Образование и поддержка детей — спецпредставитель ООН в Одессе
Одессу с официальным визитом посетила спецпредставитель генерального секретаря ООН по насилию в отношении детей Наджат Маалла Мджит. Высокопоставленная гостья впервые в Украине, и наш город был избран не случайно. Здесь она смогла увидеть, как дети продолжают учебный процесс, невзирая на риски обстрелов.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
Цифровые образовательные центры
Спецпредставитель Генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей посетила Цифровой образовательный центр (DLC) в Ришельевском лицее Одессы. Там она смогла увидеть, как дети учатся благодаря современной технике во время войны и как им оказывают психологическую помощь в случае необходимости.
"Мы также увидели, что речь идет не только о восстановлении обучения или восполнении потерь в обучении, но и о том, чтобы дети могли общаться, наблюдать за своим психическим здоровьем, иметь необходимые навыки, чтобы завтра вернуться к нормальной жизни и внести вклад в восстановление этой страны", — говорит Глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде.
Напомним, недавно мы писали о мыслях Зеленского по поводу того, как Украина завершит войну. А также об ответе МУС на санкции Трампа.
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